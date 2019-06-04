На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из-под кровли дома. На месте происшествия был направлен дежурный караул 4-й и 5-й Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что огонь охватил стены на площади до 6 кв. м. и кровлю на площади до 3 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные квартиры. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось в заправлять от водонапорной башни, расположенной на расстоянии 2 км от очага горения.
В 15:28 возгорание локализовали, а в 16:04 - потратив на тушение до 5 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего к ликвидации были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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