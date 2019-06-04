Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49185

Спасатели оказали помощь пожилой сумчанке, которая оказалась закрытой в собственной квартире

18 июня в 21:04 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи в Сумах по ул. Героев Чернобыля.

Сообщение поступило от работников патрульной полиции, к которым обратились родные женщины, которая долгое время не выходила на связь. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что входная дверь закрыта изнутри, а потерпевшая не в состоянии их открыть. С помощью выдвижной лестницы спасатели попали в квартиру на третьем этаже, открыли дверь изнутри и передали женщину работникам скорой и родным.

Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Спасатели
view counter

По тематике

На Сумщині рятувальники долучились до Всесвітнього дня донора крові
14.06.2019 14:00

На Сумщині рятувальники долучились до Всесвітнього дня донора крові

14 червня рятувальники Сумщини долучились до « Всесвітнього дня донора крові»....

У Сумах рятувальники вчили поліцейських, що робити при пожежі
12.06.2019 17:11

У Сумах рятувальники вчили поліцейських, що робити при пожежі

Рятувальники навчали працівників Регіонального сервісного центру МВС алгоритму дій під час пожежі та інших надзвичайних подій...

11.06.2019 08:04

Сумські школярі відвідали музей рятувальної служби Сумщини

10 червня виставка Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області гостинно відчинила двері для учнів 5 та...

06.06.2019 16:25

Ночью спасатели лезли в окно, чтобы открыть дверь в квартире с маленьким ребенком

5 июня в 23:33 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Супруна в г....

В Сумском СИЗО тушили пожар
06.06.2019 12:13

В Сумском СИЗО тушили пожар

В Сумском СИЗО проведены совместные учения с пожарно-спасательной частью ГСЧС Украины г. Сумы....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.