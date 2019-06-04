Спасатели оказали помощь пожилой сумчанке, которая оказалась закрытой в собственной квартире

Сообщение поступило от работников патрульной полиции, к которым обратились родные женщины, которая долгое время не выходила на связь. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что входная дверь закрыта изнутри, а потерпевшая не в состоянии их открыть. С помощью выдвижной лестницы спасатели попали в квартиру на третьем этаже, открыли дверь изнутри и передали женщину работникам скорой и родным.
Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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