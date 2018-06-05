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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:55297

Умер первый начальник штаба 15 ОМБ «Сумы»

15-й отдельный мотопехотный батальон «Сумы» сообщает о смерти Юрия Гречушнего.

«Сегодня ночью умер первый начальник штаба 15 батальона майор Гречушний Юрий Леонидович, на завтра планируется захоронения. Вся информация будет доказано дополнительно...», - сообщается на странице батальона в Фейсбуке.

Право 15 отдельный мотопехотный батальон Потеря
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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