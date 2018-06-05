Умер первый начальник штаба 15 ОМБ «Сумы»

«Сегодня ночью умер первый начальник штаба 15 батальона майор Гречушний Юрий Леонидович, на завтра планируется захоронения. Вся информация будет доказано дополнительно...», - сообщается на странице батальона в Фейсбуке.
Заместителя начальника управления имуществом Сумского областного совета Алексея Сябренко, который трагически погиб в ДТП 9 июня, похоронят завтра в Сумах...
На девяносто восьмом году ушла из жизни участница боевых действий, партизанская медсестра Мария Лазаревна Деркач....
На 42-м году жизни скончался Георгий Валентинович Сахнюк - соучредитель общественной организации «Студенческое братство Сумщины»....
Инициаторы установки памятника погибшим воинам 15-го мотопехотного батальона «Сумы» представили макет скульптурной сооружения в мэрии....
4 июня на базе Центра обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей состоялось награждение победителя конкурса на...