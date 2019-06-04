В Сумах в аварию попало авто службы охраны Сегодня, 19 июня, произошло ДТП на ул. Боровая в Сумах.

Как сообщают очевидцы, в аварию попали FAIT Doblo и дежурный автомобиль охранно-детективной агентства «Альфа». На месте работают патрульные.