В Сумах в аварию попало авто службы охраны

Как сообщают очевидцы, в аварию попали FAIT Doblo и дежурный автомобиль охранно-детективной агентства «Альфа». На месте работают патрульные.
В течение выходных (15-17 июня) патрульные проработали около 670 сообщений....
Сегодня, 18 июня, в Заречном районному суде Сум в деле о гибели 16-летней студентки под колесами троллейбуса допрашивали свидетелей....
Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб, ДТП на перекрестке ул. Петропавловская и Перекопская произошло сегодня, 18...
В результате дорожной аварии на Шосткинщини пострадал мопедист....
Сегодня, 18 июня, на перекрестке ул. Петропавловская и Перекопская произошла авария....