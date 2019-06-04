Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05207

В Сумах в аварию попало авто службы охраны

Сегодня, 19 июня, произошло ДТП на ул. Боровая в Сумах.

Как сообщают очевидцы, в аварию попали FAIT Doblo и дежурный автомобиль охранно-детективной агентства «Альфа». На месте работают патрульные.

Право Дтп
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Сегодня, 18 июня, в Заречном районному суде Сум в деле о гибели 16-летней студентки под колесами троллейбуса допрашивали свидетелей....

Стали известны подробности утренней аварии с маршруткой
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Стали известны подробности утренней аварии с маршруткой

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб, ДТП на перекрестке ул. Петропавловская и Перекопская произошло сегодня, 18...

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В Сумах в аварию попала маршрутка
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В Сумах в аварию попала маршрутка

Сегодня, 18 июня, на перекрестке ул. Петропавловская и Перекопская произошла авария....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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