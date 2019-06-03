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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ворожбе в реке утонул мужчина

18 июня в г. Ворожба Белопольского района из р. Вир водолазами Сумской городской спасательно-водолазной станции было поднято тело мужчины 1976 г.р.

Обстоятельства его гибели выясняли правоохранители. Всего с начала года на водоемах уже утонули 27 человек, еще 3 травмированы.

Несмотря на то, что купальный сезон только начался, мы уже имеем печальную статистику гибели на водных объектах области. Поэтому спасатели в очередной раз обращаются к гражданам, для предотвращения трагедий на водных объектах проявите ответственность и соблюдать требования безопасности. Помните, что нельзя купаться в незнакомых и необорудованных для этого местах. Не следует заходить в воду после длительного пребывания на солнце, так как от резкого перепада температур может стать плохо даже физически здоровому человеку. Не заплывайте слишком далеко от берега и не ныряйте на большую глубину, где вода значительно холоднее, чем на поверхности, поскольку человека может схватить судорога.

Находясь на водоемах отдыхающим нужно следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации успеть вовремя оказать необходимую помощь. Ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не позволять делать это другим. Особого внимания требуют дети. Родителям и взрослым надо постоянно не выпускать их из поля зрения и разъяснять малышей об опасности на водоемах. И главное, надо хорошо держаться на воде и детства научить этому детей, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Белопольский район Ворожба Утопление
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