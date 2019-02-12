Сумчане отличились на чемпионате по воркауту 15 июня в Тернополе состоялся первый масштабный чемпионат по Street Workout.

Несмотря на довольно экстремальные погодные условия, а именно более 33 градуса жары, мероприятие посетило огромное количество спортсменов и зрителей. В этот день участие в различных номинациях приняли более 100 участников. Сумщину представляли титулованные представители этого вида спорта, студенты Сумского педуниверситета Артем Сиробаба (Краснополье) и Виталий Павленко (Белополье).

Уже традиционно наши ребята стали победителями соревнований. Артем стал первым в подтягивании с дополнительным весом +16 кг, первым в подтягивании без веса на максимум, и вторым в осуществлении выходов на две руки. Виталий - первый в индивидуальном фристайле, первый в отжиме на брусьях с дополнительным весом +16 кг, первый в хождении на руках в длину.