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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане отличились на чемпионате по воркауту

15 июня в Тернополе состоялся первый масштабный чемпионат по Street Workout.

Несмотря на довольно экстремальные погодные условия, а именно более 33 градуса жары, мероприятие посетило огромное количество спортсменов и зрителей. В этот день участие в различных номинациях приняли более 100 участников. Сумщину представляли титулованные представители этого вида спорта, студенты Сумского педуниверситета Артем Сиробаба (Краснополье) и Виталий Павленко (Белополье).

Уже традиционно наши ребята стали победителями соревнований. Артем стал первым в подтягивании с дополнительным весом +16 кг, первым в подтягивании без веса на максимум, и вторым в осуществлении выходов на две руки. Виталий - первый в индивидуальном фристайле, первый в отжиме на брусьях с дополнительным весом +16 кг, первый в хождении на руках в длину.

Спорт Воркаут
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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