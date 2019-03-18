Сумчане «благодарят» мэра за стеклянные остановки

Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Ксения Величко.
«"СПАСИБО" Александр Лысенко и Ко за остановки! любим Вас», - прокомментировала она.
«Люди в обморок падают, издевательство. Сам бы взял и постоял бы с народом, а потом и в маршрутке прокатился бы...», - прокомменатировала Виктория Ватуля.
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