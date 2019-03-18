Сумчане «благодарят» мэра за стеклянные остановки Пожилые сумчане в ожидание общественного транспорта выбирают тень вместо сидения на солнцепеке на евроостановке.

Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Ксения Величко.

«"СПАСИБО" Александр Лысенко и Ко за остановки! любим Вас», - прокомментировала она.

«Люди в обморок падают, издевательство. Сам бы взял и постоял бы с народом, а потом и в маршрутке прокатился бы...», - прокомменатировала Виктория Ватуля.