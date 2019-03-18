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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5270

Сумчане «благодарят» мэра за стеклянные остановки

Пожилые сумчане в ожидание общественного транспорта выбирают тень вместо сидения на солнцепеке на евроостановке.

Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Ксения Величко.

«"СПАСИБО" Александр Лысенко и Ко за остановки! любим Вас», - прокомментировала она.

«Люди в обморок падают, издевательство. Сам бы взял и постоял бы с народом, а потом и в маршрутке прокатился бы...», - прокомменатировала Виктория Ватуля.

Общество Остановки
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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