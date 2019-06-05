У Сумах рятувальники роз’яснили вимоги безпеки відпочиваючим на воді 19 червня рятувальники відвідали міські пляжі обласного центру.

Громадян застерегли, що купатися слід лише у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. В жодному разі не заходити у воду в нетверезому стані та не дозволяти робити це іншим. Для запобігання переохолодження купатися треба не більше 15-20 хвилин. Треба обережно поводитися на надувних матрацах та інших засобах відпочинку на воді. Особливої уваги потребують діти. Батькам та дорослим треба постійно не випускати їх з поля зору та роз’яснювати малечі про небезпеку на водоймах.

Рятувальники вкотре закликають громадян, не нехтувати основними правилами відпочиваючи на водоймах!