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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00266

У Сумах рятувальники роз’яснили вимоги безпеки відпочиваючим на воді

19 червня рятувальники відвідали міські пляжі обласного центру.

Громадян застерегли, що купатися слід лише у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. В жодному разі не заходити у воду в нетверезому стані та не дозволяти робити це іншим. Для запобігання переохолодження купатися треба не більше 15-20 хвилин. Треба обережно поводитися на надувних матрацах та інших засобах відпочинку на воді. Особливої уваги потребують діти. Батькам та дорослим треба постійно не випускати їх з поля зору та роз’яснювати малечі про небезпеку на водоймах.

Рятувальники вкотре закликають громадян, не нехтувати основними правилами відпочиваючи на водоймах!

Общество Спасатели
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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