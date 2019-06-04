Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-18 °С, днем - 29-31 °С (сохранится чрезвычайная пожарная опасность, 5-й класс).
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
По прогнозу областного Гидрометцентра, 13 июня днем по г. Сумы и области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...