Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 20 июня, в Сумах сохранится жаркая погода.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-18 °С, днем - 29-31 °С (сохранится чрезвычайная пожарная опасность, 5-й класс).