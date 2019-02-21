Сумские копы поймали грабителей (видео) «Компания людей попросила у знакомого мобильный телефон, чтобы позвонить, а потом они забрали его и убежали»,- такое сообщение передала на линию 102 взволнованная женщина.

Пять минут, и экипаж патрульных уже прибыл на улицу Леси Украинки. Оперативно установив обстоятельства происшествия, приметы и вероятное направление движения лиц, причастных к правонарушению, инспекторы сразу же начали их поиски.

Через 10 миинут, на проспекте Курском, стражи порядка обнаружили компанию из трех человек, которые четко отвечали приметам разыскиваемого компании.

Во время проведения поверхностной проверки у 41-летнего мужчины был обнаружен розовый телефон, который выглядел точно, как похищенный. Его также узнал и сам заявитель.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Все обстоятельства будут выяснять следователи, ведь по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 186 (грабеж) УК.