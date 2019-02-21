Сумские копы поймали грабителей (видео)

Пять минут, и экипаж патрульных уже прибыл на улицу Леси Украинки. Оперативно установив обстоятельства происшествия, приметы и вероятное направление движения лиц, причастных к правонарушению, инспекторы сразу же начали их поиски.
Через 10 миинут, на проспекте Курском, стражи порядка обнаружили компанию из трех человек, которые четко отвечали приметам разыскиваемого компании.
Во время проведения поверхностной проверки у 41-летнего мужчины был обнаружен розовый телефон, который выглядел точно, как похищенный. Его также узнал и сам заявитель.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
Все обстоятельства будут выяснять следователи, ведь по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 186 (грабеж) УК.
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