Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55249

За три недели под Сумами так и не убрали свалку опасных отходов

До Дня Конституции стихийные свалки на территории Верхнесыроватской ОТГ должны быть ликвидированы, а опасные отходы – утилизированы.

Такое поручение во время совещания дал замглавы Сумской облгосадминистрации Александр Милаш.

Обсудив проблему стихийной свалки в селе Стенки Верхнесыроватской ОТГ с экологами, юристами, правоохранительными органами и специалистами громады, Александр Милаш заметил, что эту проблему следует решать как можно быстрее, ведь на свалке находятся опасные лампы, медицинские препараты и т.п.

Несмотря на то, что свалка находится на территории Верхнесыроватской ОТГ, облгосадминистрация взяла на себя роль посредника и уже обсудила этот вопрос с предприятиями как Сумщины, так и других областей, которые занимаются вывозом и утилизацией таких отходов. Есть предварительные договоренности, что эта работа будет выполнена уже на следующей неделе за счет объединенной громады.

«Ко Дню Конституции опасных отходов не должно быть на этом месте», - подчеркнул Александр Милаш.

Напомним, в конце мая в с. Стенки Сумского района выявили стихийную свалку из опасных веществ и препаратов. Сейчас этим делом занимаются правоохранители.

Право Верхнесыроватская ОТГ Мусорная свалка Опасные отходы
view counter

По тематике

03.06.2019 17:22

На Сумщине за пять месяцев выявили 8 несанкционированных свалок

Руководители городов, районов и ОТГ должны обеспечить утилизации стихийных свалок....

С опасными отходами в Верхней Сыроватке придется разбираться Сумской РГА
28.05.2019 11:11

С опасными отходами в Верхней Сыроватке придется разбираться Сумской РГА

Госэкоинспекцией в Сумской области осуществлен оперативный выезд на место после получения из соцсети Facebook информации для выявления опасных отходов....

В Верхней Сыроватке обнаружили свалку опасного мусора
27.05.2019 12:28

В Верхней Сыроватке обнаружили свалку опасного мусора

Первый замглавы Сумской облгосадминистрации Вадим Акперов поручил областным экологам обеспечить утилизации мусора, который сейчас находится на территории Верхнесыроватской ОТГ....

Мусорная свалка на Космической до сих пор не убрана
23.05.2019 15:08

Мусорная свалка на Космической до сих пор не убрана

За это чиновник Сумского горсовета отделался штрафом в 289 грн....

В Сумах на зеленый полигон вывезли обычный мусор
03.04.2019 15:33

В Сумах на зеленый полигон вывезли обычный мусор

Сегодня, 3 апреля, на телефон управления «Инспекция по благоустройству» Сумского городского совета поступила информация от главного инженера КП «Зеленстрой» о...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.