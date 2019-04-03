За три недели под Сумами так и не убрали свалку опасных отходов До Дня Конституции стихийные свалки на территории Верхнесыроватской ОТГ должны быть ликвидированы, а опасные отходы – утилизированы.

Такое поручение во время совещания дал замглавы Сумской облгосадминистрации Александр Милаш.

Обсудив проблему стихийной свалки в селе Стенки Верхнесыроватской ОТГ с экологами, юристами, правоохранительными органами и специалистами громады, Александр Милаш заметил, что эту проблему следует решать как можно быстрее, ведь на свалке находятся опасные лампы, медицинские препараты и т.п.

Несмотря на то, что свалка находится на территории Верхнесыроватской ОТГ, облгосадминистрация взяла на себя роль посредника и уже обсудила этот вопрос с предприятиями как Сумщины, так и других областей, которые занимаются вывозом и утилизацией таких отходов. Есть предварительные договоренности, что эта работа будет выполнена уже на следующей неделе за счет объединенной громады.

«Ко Дню Конституции опасных отходов не должно быть на этом месте», - подчеркнул Александр Милаш.

Напомним, в конце мая в с. Стенки Сумского района выявили стихийную свалку из опасных веществ и препаратов. Сейчас этим делом занимаются правоохранители.