Борцы с Сумщины отличились на Combat Games

19 июня роменская дзюдоистка Юлия Засульская стала второй в весовой категории до 40 кг. Подготовил спортсменку тренер Дмитрий Богуш.
А воспитанники Конотопской ДЮСШ им. Михаила Мамиашвили завоевали две бронзы на соревнованиях по греко-римской борьбе. Призерами игр стали Дмитрий Демьяновский (в весовой категории до 38 кг) и Имед Худжадзе (57 кг).
Всего за второй день украинцы завоевали 30 медалей: 8 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых.
18 июня в Будапеште (Венгрия) стартовали всемирные игры по единоборствам среди школьников Combat Games....
16-21 червня в Будапешті (Угорщина) відбудуться Всесвітні ігри з єдиноборств серед школярів «COMBAT GAMES 2019»....
В эстонском городе Пайд состоялся турнир по двум стилям борьбы: вольной и греко-римской....
15-17 мая в Харькове прошел V традиционный турнир по греко-римской борьбе «KHARKIV OPEN – 2019»....
22-25 апреля в Сумах пройдет сразу три чемпионата по борьбе....