Борцы с Сумщины отличились на Combat Games В Будапеште (Венгрия) продолжаются Всемирные игры школьникам по единоборствам «Combat Games 2019».

19 июня роменская дзюдоистка Юлия Засульская стала второй в весовой категории до 40 кг. Подготовил спортсменку тренер Дмитрий Богуш.

А воспитанники Конотопской ДЮСШ им. Михаила Мамиашвили завоевали две бронзы на соревнованиях по греко-римской борьбе. Призерами игр стали Дмитрий Демьяновский (в весовой категории до 38 кг) и Имед Худжадзе (57 кг).

Всего за второй день украинцы завоевали 30 медалей: 8 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых.