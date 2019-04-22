Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53312

Борцы с Сумщины отличились на Combat Games

В Будапеште (Венгрия) продолжаются Всемирные игры школьникам по единоборствам «Combat Games 2019».

19 июня роменская дзюдоистка Юлия Засульская стала второй в весовой категории до 40 кг. Подготовил спортсменку тренер Дмитрий Богуш.

А воспитанники Конотопской ДЮСШ им. Михаила Мамиашвили завоевали две бронзы на соревнованиях по греко-римской борьбе. Призерами игр стали Дмитрий Демьяновский (в весовой категории до 38 кг) и Имед Худжадзе (57 кг).

Всего за второй день украинцы завоевали 30 медалей: 8 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых.

Спорт Combat games Греко-римская борьба
view counter

По тематике

Сумской каратист с серебром Combat Games
Вчера 11:05

Сумской каратист с серебром Combat Games

18 июня в Будапеште (Венгрия) стартовали всемирные игры по единоборствам среди школьников Combat Games....

Сумські школярі їдуть на «COMBAT GAMES 2019»
12.06.2019 15:11

Сумські школярі їдуть на «COMBAT GAMES 2019»

16-21 червня в Будапешті (Угорщина) відбудуться Всесвітні ігри з єдиноборств серед школярів «COMBAT GAMES 2019»....

Сумской борец сделал «золотой дубль» в Эстонии
28.05.2019 11:43

Сумской борец сделал «золотой дубль» в Эстонии

В эстонском городе Пайд состоялся турнир по двум стилям борьбы: вольной и греко-римской....

Конотопские борцы отличились в Харькове
22.05.2019 10:48

Конотопские борцы отличились в Харькове

15-17 мая в Харькове прошел V традиционный турнир по греко-римской борьбе «KHARKIV OPEN – 2019»....

В Сумах стартовал праздник спортивной борьбы
22.04.2019 12:54

В Сумах стартовал праздник спортивной борьбы

22-25 апреля в Сумах пройдет сразу три чемпионата по борьбе....

Новости

Сумчанка нуждается в поддержке неравнодушных людей
Сегодня 14:22
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:50
Заходи з нагоди Дня скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні
Сегодня 17:38
По делу в отношении зампрокурора Сумщины вызывают свидетелей
Сегодня 17:32
В Шостке взяли под стражу гранатометчика
Сегодня 17:29
Внимание! Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)
Сегодня 17:23
Капитан сумской футзальной команды перенёс операцию
Сегодня 17:20
На Сумщине оштрафованный за пьяную езду пытался подкупить полицейского
Сегодня 17:10
С Сумского НПО взыскали 9 млн грн заложенности по зарплате
Сегодня 16:29
Громадський бюджет: термін голосування подовжено
Сегодня 15:49
Замгубернатора Сумщины вышла из декрета
Сегодня 15:21
Сумские велосипедисты-экстремалы проехали 600 км
Сегодня 15:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.