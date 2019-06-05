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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:21337

У кого из сумчан сегодня не будет воды

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться обслуживающими организациями сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: пр-т М. Лушпы, 10, л. Интернационалистов, 2 (замена коренных кранов в квартирах), проезд 3-й Парковый, 6 (замена стояков в квартире), ул. Харьковская, 7, 25; ул. И. Сирко, 35 (замена труб горячей и холодной воды в квартирах), пр-т М. Лушпы, 55 (замена стояка холодной воды в квартире), ул. Металлургов, 26 (установка счетчиков), ул. Холодногорская, 51 (замена коренных кранов холодной воды в квартире).

Общество Отключение воды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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