У кого из сумчан сегодня не будет воды Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться обслуживающими организациями сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: пр-т М. Лушпы, 10, л. Интернационалистов, 2 (замена коренных кранов в квартирах), проезд 3-й Парковый, 6 (замена стояков в квартире), ул. Харьковская, 7, 25; ул. И. Сирко, 35 (замена труб горячей и холодной воды в квартирах), пр-т М. Лушпы, 55 (замена стояка холодной воды в квартире), ул. Металлургов, 26 (установка счетчиков), ул. Холодногорская, 51 (замена коренных кранов холодной воды в квартире).