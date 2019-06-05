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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10368

Сумская хоккеистка сделала хэт-трик за сборную Италии

19 июня в Валенсии стартовала Мировая серия по хоккею на траве.

Это полуфинальный отборочный турнир на олимпийские игры, в коитором принимают участие 8 команд. За сборную Италии выступает воспитанница сумского хоккея Марина Виноградова, которая уже больше 10 лет играет в Италии, а 4 года назад стала итальянкой. В первой игре сборная Италии обыграла Таиланд 7:0, а наша землячка забила трижды. Следующую игру «наши» проведут сегодня против Южной Африки, которая в первой игре сыграла с Уэльсом 2:2.

Спорт Марина Виноградова Хоккей на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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