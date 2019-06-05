Сумская хоккеистка сделала хэт-трик за сборную Италии

Это полуфинальный отборочный турнир на олимпийские игры, в коитором принимают участие 8 команд. За сборную Италии выступает воспитанница сумского хоккея Марина Виноградова, которая уже больше 10 лет играет в Италии, а 4 года назад стала итальянкой. В первой игре сборная Италии обыграла Таиланд 7:0, а наша землячка забила трижды. Следующую игру «наши» проведут сегодня против Южной Африки, которая в первой игре сыграла с Уэльсом 2:2.
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