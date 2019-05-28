В Глухове утонул мужчина

Около 11 часов дня на линию экстренного вызова “102” поступило сообщение о том, что на водоеме утонул человек. По словам очевидцев, мужчина оставил вещи на берегу, а сам отправился плавать. По прошествии некоторого времени свидетели событий забили тревогу и позвонили в полицию. Тело мужчины 1971 года рождения нашли и вытащили на берег, но спасти его жизнь медикам не удалось. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного отдыха на природе и у водоемов и призывают сохранять бдительность, не пренебрегая собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими, пишет ГЛУХІВ.INFO.
В воскресенье, 9 июня, в районе Голубых озер произошел несчастный случай на воде - утонул студент-иностранец....
У Глухові камери відеоспостереження зафіксували трьох молодих підпитих (чи обкурених) негідників, які декілька днів тому, рано вранці, повертаючись з нічних...
В Глухове из-за порыв водопровода отключили воду....
Пожарные ликвидировали возгорание торгового киоска....
25 мая в спортивном зале Агротехнического института г. Глухов прошёл традиционный 6-й Открытый турнир К-1 по каратэ....