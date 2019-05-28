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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Глухове утонул мужчина

ЧП произошло на озере Чернечина в среду, 19 июня.

Около 11 часов дня на линию экстренного вызова “102” поступило сообщение о том, что на водоеме утонул человек.  По словам очевидцев, мужчина оставил вещи на берегу, а сам отправился плавать. По прошествии некоторого времени свидетели событий забили тревогу и позвонили в полицию. Тело мужчины 1971 года рождения нашли и вытащили на берег, но спасти его жизнь медикам не удалось. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного отдыха на природе и у водоемов и призывают сохранять бдительность, не пренебрегая собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими, пишет ГЛУХІВ.INFO.

Общество Глухов Утопленник
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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