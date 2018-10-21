Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:17430

У п’ятницю Суми попрощаються із комбатом

18 червня підступна хвороба вирвала з життя військовослужбовця військової служби за контрактом , який проходив військову службу на посаді командира батальйону територіальної оборони Сумської бригади територіальної оборони Сумського обласного військового комісаріату майора Гречушного Юрія Леонідовича.

Народився воїн 23 березня 1965 року  місті Суми, де закінчив школу №15. Після цього були роки навчання в Сумському вищому військовому артилерійському командному училищі. Офіцерська служба  молодого лейтенанта розпочалася в західній групі військ. Пройшов посади командира взводу, начальника розвідки дивізіону. Потім було звільнення в запас. З початком збройної агресії сусідньої держави Юрій Леонідович повернувся на військову службу до 15-го батальйону, де проходив службу на посадах: начальника розвідки батальйону, начальника штабу батальйону. Разом з батальйоном пройшов формування, бойове злагодження, брав участь у боях на території Луганської та Донецької областей. Після демобілізації знову повернувся на військову службу та став командиром батальйону територіальної оборони, передавав свої безцінні бойові знання і досвід та готував бійців до захисту рідного краю. На всіх посадах майор Гречушний демонстрував найкращі якості офіцера: повагу до своїх підлеглих, глибоке знання військової справи, готовність прийти на допомогу в вирішенні проблем, відповідальність та військову честь. Безвтішними залишились дружина Світлана Василівна та донька Анна.

Командування гарнізону, Сумської бригади територіальної оборони, колективи військових комісаріатів Сумської області, підлеглі та друзі виражають свій щирий жаль та співчуття сім’ї Юрія Леонідовича. Він назавжди залишиться в наших  серцях справжнім командиром та захисником суверенітету та незалежності нашої Батьківщини.

Прощання  з померлим відбудеться 21червня з 10.00 за адресом вулиця Попова, будинок 40, повідомляє обласний військовий комісаріат.

Общество 15 отдельный мотопехотный батальон Похороны Юрий Гречушный
view counter

По тематике

Вчера 15:55

Умер первый начальник штаба 15 ОМБ «Сумы»

15-й отдельный мотопехотный батальон «Сумы» сообщает о смерти Юрия Гречушнего....

Прощание с Алексеем Сябренко состоится 12 июня
11.06.2019 17:56

Прощание с Алексеем Сябренко состоится 12 июня

Заместителя начальника управления имуществом Сумского областного совета Алексея Сябренко, который трагически погиб в ДТП 9 июня, похоронят завтра в Сумах...

В Шостке провели в последний путь пилота, погибшего в авиакатастрофе (видео)
20.12.2018 10:29

В Шостке провели в последний путь пилота, погибшего в авиакатастрофе (видео)

В результате авиакатастрофы самолета Су-27, которая произошла 15 декабря на Житомирщине погиб 43-летний майор, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады...

Завтра Шостка будет прощаться с Александром Фоменко
18.12.2018 14:42

Завтра Шостка будет прощаться с Александром Фоменко

Траурные мероприятия пройдут в Центре культуры и досуга, ул. Садовый бульвар, 13....

В Сумах похоронили настоятеля Иоанно-Предтеченского храма
21.10.2018 23:01

В Сумах похоронили настоятеля Иоанно-Предтеченского храма

Митрополит УПЦ (МП) Евлогий совершил отпевание почившего протоиерея Николая Фиськова....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.