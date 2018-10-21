У п’ятницю Суми попрощаються із комбатом 18 червня підступна хвороба вирвала з життя військовослужбовця військової служби за контрактом , який проходив військову службу на посаді командира батальйону територіальної оборони Сумської бригади територіальної оборони Сумського обласного військового комісаріату майора Гречушного Юрія Леонідовича.

Народився воїн 23 березня 1965 року місті Суми, де закінчив школу №15. Після цього були роки навчання в Сумському вищому військовому артилерійському командному училищі. Офіцерська служба молодого лейтенанта розпочалася в західній групі військ. Пройшов посади командира взводу, начальника розвідки дивізіону. Потім було звільнення в запас. З початком збройної агресії сусідньої держави Юрій Леонідович повернувся на військову службу до 15-го батальйону, де проходив службу на посадах: начальника розвідки батальйону, начальника штабу батальйону. Разом з батальйоном пройшов формування, бойове злагодження, брав участь у боях на території Луганської та Донецької областей. Після демобілізації знову повернувся на військову службу та став командиром батальйону територіальної оборони, передавав свої безцінні бойові знання і досвід та готував бійців до захисту рідного краю. На всіх посадах майор Гречушний демонстрував найкращі якості офіцера: повагу до своїх підлеглих, глибоке знання військової справи, готовність прийти на допомогу в вирішенні проблем, відповідальність та військову честь. Безвтішними залишились дружина Світлана Василівна та донька Анна.

Командування гарнізону, Сумської бригади територіальної оборони, колективи військових комісаріатів Сумської області, підлеглі та друзі виражають свій щирий жаль та співчуття сім’ї Юрія Леонідовича. Він назавжди залишиться в наших серцях справжнім командиром та захисником суверенітету та незалежності нашої Батьківщини.

Прощання з померлим відбудеться 21червня з 10.00 за адресом вулиця Попова, будинок 40, повідомляє обласний військовий комісаріат.