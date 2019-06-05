На Сумщине пожарные ликвидировали пожар в жилом доме

О пожаре сообщили хозяева. На тушение направили отделение 24-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Боромля.
На момент прибытия пожарных огнем были охвачены стены и перекрытия. Существовала угроза распространения огня на весь жилой дом.
В 16:30 совместными усилиями пожарным удалось локализовать пожар. А в 16:58 возгорание ликвидировали полностью.
Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 человека и 1 автомобиль от местной пожарной команды.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового прибора, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
И предотвратили распространение огня на жилой дом и хозяйственную постройку....
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