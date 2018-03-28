Дело «Авиакона»: суд отменил меру пресечения подозреваемому Суд отменил ночной домашний арест с возложением ряда обязанностей представителю оффшора Юрию Крыжалко, которого подозревают в причастности к нанесению ущерба государственному предприятию «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» на сумму более 13 млн гривен.

Такое решение 4 июня приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда по результатам рассмотрения жалобы адвокатов подозреваемого, сообщает «Слово и Дело».

Как известно, 7 мая суд повторно отправил Крыжалко под ночной домашний арест, а также возложил на него ряд обязанностей, в частности, являться по каждому требованию; не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать об изменении мест проживания и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет. Свое ходатайство прокурор САП обосновал тем, что сторона защиты продолжает знакомиться с материалами следствия, а риски препятствования правоохранителям не уменьшились. По данным прокурора, Крыжалко в течение 2017-2018 годов 249 дней находился за границей, например в Литве, Латвии, ОАЭ, Грузии, Египте, Австрии, Эстонии, Таиланде и других странах.

Не согласившись с таким решением, адвокаты подозреваемого подали жалобу. В ней они считают решение суда первой инстанции незаконным и необоснованным. К тому же, прокурор якобы нарушил сроки обращения с ходатайством о продлении применения к подозреваемому меры пресечения. Изучив жалобу, судьи ее удовлетворили и отменили домашний арест Крыжалко.