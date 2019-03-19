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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11318

Сумське село стало учасником Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2019»

Жителів Сумської області запрошують до підтримки в онлайн-голосуванні села Залізняк з проектом «Золотницька сотка».

Усього на конкурс свої бізнес-плани подало 115 сіл України з усіх областей.

Онлайн-голосування за бізнес-плани сіл триватиме на сайті AgroPortal.ua до 17 липня (включно). Таким чином визначиться 10 півфіналістів конкурсу. Підтримати Сумщину можна за посиланням http://agroportal.ua/ua/publishing/konkurs/vseukrainskii-konkurs-neveroyatnye-sela-ukrainy-2019-golosuem

З 18 липня по 31 липня члени Експертної ради відберуть 5 фіналістів, які пройдуть в III етап конкурсу – фінал.

Довідково: Село Залізняк, що на Сумщині, сьогодні отримує історично відновлений бренд – квітку цикорію, адже здавна на цих землях місцеві займалися його вирощуванням. Проект має назву «Золотницька сотка» і поєднує в собі сили підприємців, органів місцевого самоврядування, активістів села, бібліотеки та спрямований на розвиток села шляхом запровадження вирощування крафтового цикорію для місцевої кав'ярні-бібліотеки.

Вже цього літа у селі відкриється «Золотницька сотка» – грядка цикорію, що стане фотозоною для туристів, які цінують Сумщину за її зелені маршрути.

Село подалося на конкурс, щоб придбати інвентар для місцевої цикорної кав'ярні-бібліотеки з аграрною та екологічною літературою для туристів і мешканців. Проект планується реалізувати до травня 2020 року.

Общество Зализняк Конкурс Село
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