Сумське село стало учасником Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2019»

Усього на конкурс свої бізнес-плани подало 115 сіл України з усіх областей.
Онлайн-голосування за бізнес-плани сіл триватиме на сайті AgroPortal.ua до 17 липня (включно). Таким чином визначиться 10 півфіналістів конкурсу. Підтримати Сумщину можна за посиланням http://agroportal.ua/ua/publishing/konkurs/vseukrainskii-konkurs-neveroyatnye-sela-ukrainy-2019-golosuem
З 18 липня по 31 липня члени Експертної ради відберуть 5 фіналістів, які пройдуть в III етап конкурсу – фінал.
Довідково: Село Залізняк, що на Сумщині, сьогодні отримує історично відновлений бренд – квітку цикорію, адже здавна на цих землях місцеві займалися його вирощуванням. Проект має назву «Золотницька сотка» і поєднує в собі сили підприємців, органів місцевого самоврядування, активістів села, бібліотеки та спрямований на розвиток села шляхом запровадження вирощування крафтового цикорію для місцевої кав'ярні-бібліотеки.
Вже цього літа у селі відкриється «Золотницька сотка» – грядка цикорію, що стане фотозоною для туристів, які цінують Сумщину за її зелені маршрути.
Село подалося на конкурс, щоб придбати інвентар для місцевої цикорної кав'ярні-бібліотеки з аграрною та екологічною літературою для туристів і мешканців. Проект планується реалізувати до травня 2020 року.
В рамках підготовки та відзначення в Сумській області 360-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській...
Село-переможець конкурсу «Неймовірні села України 2019» отримає 100 тисяч гривень на реалізацію бізнес-проекту....
Відділ у справах молоді та спорту проводить конкурс соціальних відеороликів до Дня довкілля, який відзначається 20 квітня....
Украинская Социальная Академия приглашает сумских молодых социальных предпринимателей подать заявку на конкурс Social Impact Award (SIA)....
Гарвардский университет приглашает сумчан на международный конкурс по решению задач на логику CS50 Puzzle Day, который пройдет онлайн с 29...