В Верхней Сыроватке сняли карантин по АЧС 20 июня на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Сумской РГА было принято решение о снятии карантина по африканской чуме свиней в с. В.Сыроватка Сумского района.

Оздоровительные мероприятия в данном населенном пункте и зонах защиты и надзора были проведены в соответствии с Планом мероприятий по профилактике, недопущению распространения и ликвидации заболевания АЧС в частном хозяйстве в с. В.Сыроватка и согласно действующей инструкции по АЧС. На днях в частном хозяйстве специалисты Госпродпотребслужбы Сумского района провели окончательную дезинфекцию, сообщает сайт ведомства.