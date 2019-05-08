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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Верхней Сыроватке сняли карантин по АЧС

20 июня на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Сумской РГА было принято решение о снятии карантина по африканской чуме свиней в с. В.Сыроватка Сумского района.

Оздоровительные мероприятия в данном населенном пункте и зонах защиты и надзора были проведены в соответствии с Планом мероприятий по профилактике, недопущению распространения и ликвидации заболевания АЧС в частном хозяйстве в с. В.Сыроватка и согласно действующей инструкции по АЧС. На днях в частном хозяйстве специалисты Госпродпотребслужбы Сумского района провели окончательную дезинфекцию, сообщает сайт ведомства.

Общество Африканская чума свиней АЧС Верхняя Сыроватка Карантин Сумской район
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