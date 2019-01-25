Полтысячи родителей Сумщины задолжали перед собственными детьми В Сумской области в розыск объявлены более 500 граждан, которые имеют задолженность по уплате алиментов.

Благодаря инициированного Министерством юстиции Украины закону #ЧужихДетейНеБывает, направленного на пробуждение ответственности у родителей и усиление ответственности для должников-алиментщиков, к злостным неплательщикам применяется ряд неудобств, в частности они ограничиваются в праве выезда за границу, пользования автомобилем, оружием и охоте.

«На данный момент на Сумщине разыскиваются 514 граждан, имеющих задолженность перед собственными детьми, - отмечает руководитель областной юстиции Ирина Свистун. - Вместе с тем, с начала года в пользу малышей в Сумском регионе уже взыскано 70 млн гривен алиментов. Фиксируется динамика увеличения взысканий алиментов в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, поэтому можно с уверенностью сказать, что закон действует. Между тем, специалисты юстиции Сумщины и дальше продолжают защищать экономические права маленьких граждан».