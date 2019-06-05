Сумчан приглашают на футбол на «Юбилейном» В эту субботу, 22 июня, в 17:00 на стадионе «Юбилейный» состоится матч пятого тура Высшей лиги чемпионата Сумской области по футболу.

ФК «LS Group» примет вторую команду ФК «Тростянец». История встреч этих команд состоит только из одного товарищеского матча, который закончился со счетом 2:2.

В играх предыдущего тура чемпионата «LS Group» в гостях победил ФК «Гранум» со счетом 0:1, а ФК «Тростянец-2» дома одолел ФК «Велетень» со счетом 5:1.

У обеих команд по итогам четырех туров по 9 очков.

Остальные матчи тура:

18:00 Ромны, им. В.Окипного

ФК «Ромны» Ромны - ФК «Шостка» Шостка

18:00 Глухов

«Велетень» Глухов - ФК «Кролевец» Кролевец

16:00 Тростянец, им. В.Куца

«Тростянец» Тростянец – «Гранум» Снежки