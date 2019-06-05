Сумчан приглашают на футбол на «Юбилейном»

ФК «LS Group» примет вторую команду ФК «Тростянец». История встреч этих команд состоит только из одного товарищеского матча, который закончился со счетом 2:2.
В играх предыдущего тура чемпионата «LS Group» в гостях победил ФК «Гранум» со счетом 0:1, а ФК «Тростянец-2» дома одолел ФК «Велетень» со счетом 5:1.
У обеих команд по итогам четырех туров по 9 очков.
Остальные матчи тура:
18:00 Ромны, им. В.Окипного
ФК «Ромны» Ромны - ФК «Шостка» Шостка
18:00 Глухов
«Велетень» Глухов - ФК «Кролевец» Кролевец
16:00 Тростянец, им. В.Куца
«Тростянец» Тростянец – «Гранум» Снежки
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