Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10119

Сумские велосипедисты-экстремалы проехали 600 км

15-16 июня Рандоннерский Клуб «Velo-Sport Sumy Randonneurs» провел 600-километровывй бревет.

Шестеро (в том числе две женщины) участников выехали из Сум и проехались по маршруту: Сумы - Ромны – Ичня - Нежин - Батурин - Кролевец - Шостка - Глухов - Путивль - Белополье – Сумы. Нужно было уложиться в 40 часов. Все успешно справились с задачей. Двое приехали к финишу через 37:26 (сумчане Николай Боженко и Владимир Пугач), остальные – через 38:20 (сумчане Марина Мороз и Андрей Ковальчук и одесситы Анатолий Кобальчинский и Александра Кириллова).

Спорт Бревет Велоспорт
view counter

По тематике

Сумской велосипедист с бронзой чемпионата Украины
07.06.2019 16:23

Сумской велосипедист с бронзой чемпионата Украины

Сегодня, 7 июня, в Кременчуге стартовал чемпионат Украины по велоспорту....

Сумской велосипедист стал чемпионом Украины
26.05.2019 19:27

Сумской велосипедист стал чемпионом Украины

Сумчанин Андрей Семибратов выиграл многодневную гонку в рамках чемпионата Украины....

В Сумах провели чемпионат Украины по велоспорту
13.05.2019 17:40

В Сумах провели чемпионат Украины по велоспорту

С 9 по 12 мая в Сумах проходил чемпионат Украины по велоспорту среди юношей и девушек....

Завтра в Сумах стартует чемпионат Украины по велоспорту
08.05.2019 17:50

Завтра в Сумах стартует чемпионат Украины по велоспорту

9-12 мая в Сумах состоится чемпионат Украины по велосипедному спорту на шоссе среди юношей и девушек....

Сумчане вспомнили Победу велобреветом (+видео)
06.05.2019 12:33

Сумчане вспомнили Победу велобреветом (+видео)

4 мая рандоннерский клуб «Velo-Sport Sumy Randonneurs» провел бревет BRM 200 km «Никто не забыт, ничто не забыто»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.