Сумские велосипедисты-экстремалы проехали 600 км 15-16 июня Рандоннерский Клуб «Velo-Sport Sumy Randonneurs» провел 600-километровывй бревет.

Шестеро (в том числе две женщины) участников выехали из Сум и проехались по маршруту: Сумы - Ромны – Ичня - Нежин - Батурин - Кролевец - Шостка - Глухов - Путивль - Белополье – Сумы. Нужно было уложиться в 40 часов. Все успешно справились с задачей. Двое приехали к финишу через 37:26 (сумчане Николай Боженко и Владимир Пугач), остальные – через 38:20 (сумчане Марина Мороз и Андрей Ковальчук и одесситы Анатолий Кобальчинский и Александра Кириллова).