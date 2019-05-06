Сумские велосипедисты-экстремалы проехали 600 км

Шестеро (в том числе две женщины) участников выехали из Сум и проехались по маршруту: Сумы - Ромны – Ичня - Нежин - Батурин - Кролевец - Шостка - Глухов - Путивль - Белополье – Сумы. Нужно было уложиться в 40 часов. Все успешно справились с задачей. Двое приехали к финишу через 37:26 (сумчане Николай Боженко и Владимир Пугач), остальные – через 38:20 (сумчане Марина Мороз и Андрей Ковальчук и одесситы Анатолий Кобальчинский и Александра Кириллова).
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