Патрульные сняли с балкона сумчанина, который угрожал прыгнуть с 3-го этажа (видео)

Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия, где на балконе 3-го этажа действительно обнаружили данного мужчину. Гражданин сообщил, что его в квартире закрыла жена, поэтому он не может пойти в магазин и купить водку. Далее, он начал предъявлять свои требования - или бутылка водки, или прыгну вниз.
Пока один экипаж стражей порядка поддерживали с ним связь, другой начал искать возможность попасть в квартиру. Сам же мужчина неоднократно угрожал прыгнуть и неадекватно себя вел.
Впоследствии патрульным удалось найти номер телефона его жены. Она сообщила, что по адресу уже ушел ее внук с ключами. После того, как он открыл дверь, полицейские зашли в квартиру и сняли мужчину с балкона. Свой поступок он объяснил банальным желанием опохмелиться. Патрульные вызвали на место происшествия бригаду психиатрической помощи.
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