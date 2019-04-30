Патрульные сняли с балкона сумчанина, который угрожал прыгнуть с 3-го этажа (видео) Патрульные получили сообщение о мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал прыгнуть с балкона на улице Римского-Корсакова.

Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия, где на балконе 3-го этажа действительно обнаружили данного мужчину. Гражданин сообщил, что его в квартире закрыла жена, поэтому он не может пойти в магазин и купить водку. Далее, он начал предъявлять свои требования - или бутылка водки, или прыгну вниз.

Пока один экипаж стражей порядка поддерживали с ним связь, другой начал искать возможность попасть в квартиру. Сам же мужчина неоднократно угрожал прыгнуть и неадекватно себя вел.

Впоследствии патрульным удалось найти номер телефона его жены. Она сообщила, что по адресу уже ушел ее внук с ключами. После того, как он открыл дверь, полицейские зашли в квартиру и сняли мужчину с балкона. Свой поступок он объяснил банальным желанием опохмелиться. Патрульные вызвали на место происшествия бригаду психиатрической помощи.