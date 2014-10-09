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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:22229

Сумчанка нуждается в поддержке неравнодушных людей

Бондаренко Марина Владимировна (1965 г.р.) из-за врачебной халатности, нуждается в постоянном дорогостоящем лечении.

В 2015 году Марине Бондаренко диагностировали анемию и рекомендовали переливание крови. Но, в результате, казалось бы, несложной медицинской процедуры, Марина получила еще один, более серьезный диагноз – гепатит С. Перелитая кровь оказалась инфицирована этим вирусом. Лечение данного заболевания дорогостоящее и длительное.  

Улучшить шансы на выздоровление может новый дорогостоящий препарат, который семья Марины самостоятельно купить не сможет. Поэтому,  родные Марины обращаются  к неравнодушным людям с просьбой помочь финансово для прохождения очередного курса лечения в стационаре и приобретения дорогого, но очень необходимого препарата, который может значительно увеличить шансы на выздоровление.  

Семья Марины Бондаренко очень надеется на вашу помощь!

Карта ПриватБанка: 5168 7422 1920 5337 Бондаренко Денис Вадимович (сын)

Телефон Марии Бондаренко 050 75 13 641, телефон сына 066 703 70 43

Общество Гепатит С Помощь
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