Сумчанка нуждается в поддержке неравнодушных людей Бондаренко Марина Владимировна (1965 г.р.) из-за врачебной халатности, нуждается в постоянном дорогостоящем лечении.

В 2015 году Марине Бондаренко диагностировали анемию и рекомендовали переливание крови. Но, в результате, казалось бы, несложной медицинской процедуры, Марина получила еще один, более серьезный диагноз – гепатит С. Перелитая кровь оказалась инфицирована этим вирусом. Лечение данного заболевания дорогостоящее и длительное.

Улучшить шансы на выздоровление может новый дорогостоящий препарат, который семья Марины самостоятельно купить не сможет. Поэтому, родные Марины обращаются к неравнодушным людям с просьбой помочь финансово для прохождения очередного курса лечения в стационаре и приобретения дорогого, но очень необходимого препарата, который может значительно увеличить шансы на выздоровление.

Семья Марины Бондаренко очень надеется на вашу помощь!

Карта ПриватБанка: 5168 7422 1920 5337 Бондаренко Денис Вадимович (сын)

Телефон Марии Бондаренко 050 75 13 641, телефон сына 066 703 70 43