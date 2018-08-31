Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49242

Громадський бюджет: термін голосування подовжено

У Сумах подовжили термін голосування за проекти містян у рамках громадського (партиципаторного) бюджету – по 7 липня включно.

Така пролонгація сприятиме більш широкому залученню містян до голосування, аби усі охочі мали можливість віддати свої голоси на підтримку ініціатив городян. Також бралися до уваги затримка із початком повноцінної роботи терміналів Приватбанку, збільшення часу на агітацію за проекти та оволодіння навичками користування електронними сервісами, вихідні та святкові дні тощо.

Нагадаємо, голосування стартувало 10 червня. Сумчани мають можливість підтримати один локальний та один загальноміський проекти.

Проголосувати можна онлайн через веб-платформу «Громадський проект» (pb.smr.gov.ua) з використанням такого безпечного методу ідентифікації як БанкІД, у тому числі через мобільну версію сайту. Також віддати свій голос можна у терміналах Приватбанку на території міста, або ж звернутися до пункту паперового голосування в Агенції промоції «Суми» по вул. Соборна, 27 (з собою мати паспорт).

Станом на ранок 20 червня до системи pb.smr.gov.ua внесені дані про голосування понад 7,6 тисяч сумчан (більше 11,3 тисяч голосів), у тому числі, з врахуванням понад 250 паперових бланків.

Общество Общественный бюджет Партиципаторный бюджет
view counter

По тематике

В Сумах начали сооружать городок зимних развлечений
07.12.2018 15:37

В Сумах начали сооружать городок зимних развлечений

С 6 декабря на Театральной площади начали сооружать городок зимних развлечений....

В начале зимы – самое время сдавать скейт-парк
03.12.2018 14:43

В начале зимы – самое время сдавать скейт-парк

В Сумах завершили строительство мини-скейт-парка на Роменской....

Общественный бюджет: сумчане подали рекордное количество проектов
19.10.2018 09:08

Общественный бюджет: сумчане подали рекордное количество проектов

Сумчане в этом году подали рекордное количество проектов развития города в рамках общественного (партиципаторного) бюджета - 90....

В Сумах появился первый в области школьный STEАM-центр
04.09.2018 11:36

В Сумах появился первый в области школьный STEАM-центр

В рамках реализации проектов общественного (партиципаторного) бюджета на базе школы № 7 им. М. Савченко создали STEАM-центр....

31.08.2018 16:47

1 сентября в Сумах стартует прием проектов в рамках общественного бюджета

1 сентября в Сумах стартует подача проектов в рамках общественного (партиципаторного) бюджета, которая продлится в течение месяца....

Новости

Сумчанка нуждается в поддержке неравнодушных людей
Сегодня 14:22
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:50
Заходи з нагоди Дня скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні
Сегодня 17:38
По делу в отношении зампрокурора Сумщины вызывают свидетелей
Сегодня 17:32
В Шостке взяли под стражу гранатометчика
Сегодня 17:29
Внимание! Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)
Сегодня 17:23
Капитан сумской футзальной команды перенёс операцию
Сегодня 17:20
На Сумщине оштрафованный за пьяную езду пытался подкупить полицейского
Сегодня 17:10
С Сумского НПО взыскали 9 млн грн заложенности по зарплате
Сегодня 16:29
Громадський бюджет: термін голосування подовжено
Сегодня 15:49
Замгубернатора Сумщины вышла из декрета
Сегодня 15:21
Сумские велосипедисты-экстремалы проехали 600 км
Сегодня 15:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.