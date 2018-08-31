Громадський бюджет: термін голосування подовжено

Така пролонгація сприятиме більш широкому залученню містян до голосування, аби усі охочі мали можливість віддати свої голоси на підтримку ініціатив городян. Також бралися до уваги затримка із початком повноцінної роботи терміналів Приватбанку, збільшення часу на агітацію за проекти та оволодіння навичками користування електронними сервісами, вихідні та святкові дні тощо.

Нагадаємо, голосування стартувало 10 червня. Сумчани мають можливість підтримати один локальний та один загальноміський проекти.

Проголосувати можна онлайн через веб-платформу «Громадський проект» (pb.smr.gov.ua) з використанням такого безпечного методу ідентифікації як БанкІД, у тому числі через мобільну версію сайту. Також віддати свій голос можна у терміналах Приватбанку на території міста, або ж звернутися до пункту паперового голосування в Агенції промоції «Суми» по вул. Соборна, 27 (з собою мати паспорт).

Станом на ранок 20 червня до системи pb.smr.gov.ua внесені дані про голосування понад 7,6 тисяч сумчан (більше 11,3 тисяч голосів), у тому числі, з врахуванням понад 250 паперових бланків.