С Сумского НПО взыскали 9 млн грн заложенности по зарплате

Начиная с июля 2018 года, работники предприятий города вынуждены массово обращаться в суд с требованиями о взыскании заработной платы и среднего заработка за задержку расчета при увольнении. Большинство обращений имела место от работников ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение».
Почти за год судьями Ковпаковского районного суда города Сумы рассмотрено 3819 трудовых споров указанной категории, в 3692 из которых приняты решения в пользу истцов.
Общая сумма средств, присужденных к взысканию в пользу работников по решению суда, составляет 68701886 гривен, в том числе 57 700 гривен морального ущерба.
Также по заявлениям граждан выдано 205 судебных приказов о взыскании в их пользу 9392716 гривен задолженности по заработной плате.
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