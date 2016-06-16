На Сумщине состоялась реорганизация органов Пенсионного фонда Теперь для обслуживания граждан в области функционируют 19 современных центров и удаленные рабочие места, созданные в ОТГ, ЦПАУ, сельсоветах, что в целом создают сеть из 108 точек доступа к пенсионным услугам.

С 18 июня органы Пенсионного фонда Сумской области функционируют как одно юридическое лицо - главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Пушкина, д. 1. Подробнее на сайте ПФУ.