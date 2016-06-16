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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47176

На Сумщине состоялась реорганизация органов Пенсионного фонда

Теперь для обслуживания граждан в области функционируют 19 современных центров и удаленные рабочие места, созданные в ОТГ, ЦПАУ, сельсоветах, что в целом создают сеть из 108 точек доступа к пенсионным услугам.

С 18 июня органы Пенсионного фонда Сумской области функционируют как одно юридическое лицо - главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Пушкина, д. 1.

Подробнее на сайте ПФУ.

Право ПФУ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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