На Сумщине состоялась реорганизация органов Пенсионного фонда

С 18 июня органы Пенсионного фонда Сумской области функционируют как одно юридическое лицо - главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Пушкина, д. 1.
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