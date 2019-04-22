Сумское НПО отменяет режим неполной рабочей недели "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумское НПО), к руководству которым в апреле вернулся экс-гендиректор Владимир Лукьяненко, с 1 июля отменяет режим неполной рабочей недели, который был введен в марте 2014 года в связи со снижением, а порой - отсутствием загрузки производства, сообщает пресс-служба объединения.

Согласно сообщению на сайте предприятия, режим неполной рабочей недели отменен "в связи с планируемым увеличением объемов производства, а также с целью рационального использования производственных площадей и трудового потенциала работников".

В сообщении уточняется, что все работники завода были предупреждены заранее об изменениях в рабочих графиках. "Увеличение объемов производства стало возможным благодаря заказам, поступающим как от украинских, так и от зарубежных компаний, на изготовление оборудования для атомной, нефтяной, химической промышленности", - отмечается в сообщении без уточнения конкретных контрактов.

Объединение также набирает персонал, в частности, в мае на работу принято 147 чел., за две недели июня – 124 чел. Как сообщалось, за 2018 год численность работников Сумского НПО сократилась на 1169 чел. - до 4567, а на начало 2014 года на нем работало 12,35 тыс. чел.