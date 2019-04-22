Сумское НПО отменяет режим неполной рабочей недели

Согласно сообщению на сайте предприятия, режим неполной рабочей недели отменен "в связи с планируемым увеличением объемов производства, а также с целью рационального использования производственных площадей и трудового потенциала работников".
В сообщении уточняется, что все работники завода были предупреждены заранее об изменениях в рабочих графиках. "Увеличение объемов производства стало возможным благодаря заказам, поступающим как от украинских, так и от зарубежных компаний, на изготовление оборудования для атомной, нефтяной, химической промышленности", - отмечается в сообщении без уточнения конкретных контрактов.
Объединение также набирает персонал, в частности, в мае на работу принято 147 чел., за две недели июня – 124 чел. Как сообщалось, за 2018 год численность работников Сумского НПО сократилась на 1169 чел. - до 4567, а на начало 2014 года на нем работало 12,35 тыс. чел.
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