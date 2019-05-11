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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20180

Капитан сумской футзальной команды перенёс операцию

19 июня в одной из столичных клиник капитан «Food Centre-СумДУ» Максим Мысловчкий перенёс плановую операцию на колене.

Врачи диагностировали разрыв крестообразной связки, разрыв менисков и проблемы с коленным суставом, поэтому для дальнейшего продолжения карьеры хирургическое вмешательство было необходимо.

На данный момент Мысловский приходит в себя после операции и постепенно начинает курс реабилитации. Пока о сроках возвращения на площадку говорить слишком рано.

«Конечно, сейчас ощущения лучше, чем были вчера», — сказал Максим. «Операция прошла нормально. Спасибо всем, кто поддерживает, звонит и интересуется моим самочувствием».

Спорт FoodCentre-СумДУ Операция Футзал
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