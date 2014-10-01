Замгубернатора Сумщины вышла из декрета Под председательством замглавы Сумской облгосадминистрации Ирины Купрейчик проведено заседание Комиссия по вопросам предоставления предприятия и организациям общественных организаций лиц с инвалидностью права на пользование льготами.

По результатам работы комиссии принято решение предоставить предприятию объединения граждан «Сумское учебно-производственное предприятие Украинского общества слепых», которое отвечает критериям согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 8 августа 2007 № 1010 «Об утверждении Порядка предоставления разрешения на право пользования льготами по налогообложения для предприятий и организаций общественных организаций инвалидов »(с изменениями), разрешение на право пользования льготами по налогообложению, сообщает Департамент социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации.

Напомним: Ирина Купрейчик стала заместителем главы Сумской ОГА в марте 2015 года. В 2017 году в возрасте 46 лет родила дочку (второй ребенок), уйдя в отпуск по уходу за ребенком.