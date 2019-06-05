Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 21 июня, в Сумах сохранится жаркая погода.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-19 °С, днем - 30-32 °С (сохранится чрезвычайная пожарная опасность, 5-й класс).