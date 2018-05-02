В Сумах завершают обустройство коммунального Центра передержки бездомных животных

Об уже сделанном рассказал на брифинге директор коммунального предприятия Владимир Катышев.
По его словам, на сегодняшний день в Центре передержки находятся 48 животных, отловленных на улицах города.
«Каждое животное, которое попадает в Центр, проходит стерилизацию, вакцинацию и карантинные процедуры. Далее животных социализируют, и это наша главная цель, ведь после этого, вернувшись на улицу, они уже не будут представлять угрозы для людей», - рассказал Владимир Катышев.
Затем информация об этих животных распространяется соцсетями, что позволяет найти им хозяев. Каждую неделю из Центра новой семьи отправляется по меньшей мере одно животное.
Чтобы создать надлежащие условия для передержки бездомных животных, в самом центре обустроили вольеры, третью секцию которых закончат устанавливать в конце следующей недели. Наладили также тесное сотрудничество с волонтерами, которые активно помогают в передержке. Но самое главное – 20 июня коммунальное предприятие получило автомобиль, приобретенный на средства городского бюджета.
С помощью него специалисты коммунального предприятия будут доставлять бездомных животных в Центр передержки, для проведения стерилизации и лечебных процедур.
Данный спектр услуг оказывают специалисты факультета ветеринарной медицины СНАУ на основании, заключенного между вузом и КП «Центр ухода за животными» Меморандума.
Сегодня, 18 января, директор КП «Центр ухода за животными» Владимир Катышев и ректор СНАУ Владимир Ладыка подписали Меморандум о сотрудничестве....
В Сумах на базе КП «Центр ухода за животными» наконец-то начали создавать Центр передержки бездомных животных....
Коммунальное предприятие «Центр ухода за животными» и городская государственная больница ветеринарной медицины подписали Меморандум о сотрудничестве....
Об этом заявил директор коммунального предприятия Владимир Катышев сегодня, 14 мая, на аппаратном совещании в мэрии....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Лмитрий Наталуха....