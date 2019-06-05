Жительница Шостки откупила псевдодочку от полиции

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 58-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что днем на ее мобильный телефон позвонили с незнакомого номера. В трубке, как ей показалось, она услышала голос дочери, которая умоляла о помощи. Затем трубку взял мужчина. Он назвался следователем и рассказал, что дочь женщины задержали во время передачи наркотиков. Чтобы ее не привлекали к уголовной ответственности, нужно заплатить 1000 долларов США. Пенсионерка ответила, что таких денег у нее нет, однако готова заплатить 10 000 гривен. Собеседник выдвинул встречное условие: предложенную женщиной сумму необходимо перечислить на счета определенных номеров мобильных телефонов через терминал, а до тех пор трубку не класть, иначе дочери «будет плохо».
Испуганная женщина выполнила условия, и только после перечисления денег позвонила дочери. Та оказалась дома, и в полицию, конечно же, не попадала.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливаются лица аферистов.
Работники полиции не устают напоминать и предостерегают граждан: будьте осторожны и не доверяйте незнакомым телефонным собеседникам. Особенно когда речь заходит о деньгах. Помните: настоящие полицейские никогда не будут звонить гражданам с такими предложениями. Так «работают» только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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