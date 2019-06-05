В Конотопе полиция задержала квартирного вора на месте совершения кражи Злоумышленника застал в своей квартире хозяин квартиры, о чем быстро сообщил в полицию.

Когда по спецлинии «102» поступило сообщение о проникновении в квартиру одной из конотопских многоэтажек неизвестного мужчины, информацию на служебный планшет получила ближайшая к указанному адресу группа реагирования полиции охраны.

Прибыв на место, правоохранители блокировали возможность вору уйти и обеспечили охрану места происшествия до приезда следственно-оперативной группы Конотопского отдела полиции.

Как выяснилось позже, владелец квартиры, уходя из дома по делам, запер дверь на ключ, а вернувшись, обнаружил дверь открытой. Он тихонько зашел в помещение, увидел, как в одной из комнат копается посторонний, и немедленно сообщил об этом в полицию.

Злоумышленником оказался 39-летний местный ранее судимый за наркопреступления. По его словам, сейчас он нигде не работает, поэтому и решил попробовать «воровского характера счастья», чтобы разжиться средствами для собственных нужд. В квартиру он попал, подобрав ключ к замку входной двери, однако довести свой замысел до конца не успел.

Его действия следователи квалифицировали по признакам ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (покушение на кражу, соединенную с проникновением в жилище), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый сейчас задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения в содеянном и избрании меры пресечения. Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.