Внимание! Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото) В январе этого года 33-летний Шевченко Александр Владимирович поехал на заработки в Киев и с середины мая не выходит с родными на связь.

В полицию с заявлением об исчезновении своего 33-летнего сына обратилась его мать. Женщина рассказала, что он в январе поехал в Киев на заработки и уже с середины мая на связь с ней не выходит.

По его розыск был ориентирован личный Шосткинского отдела полиции. Соответствующее ориентирования разослано во все отделы и отделения полиции Украины.

На вид разыскиваемому 25-30 лет, рост около 165-170 см, среднего телосложения. Имеет светло-русые волосы и светлые глаза.

Особые приметы: имеет родинку над верхней губой справа, шрам от аппендицита, татуировки в виде узора из ромбов на голени левой ноги. Также у мужчины отсутствуют четыре верхних передних зуба.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными, и если кому-то известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Шевченко Александра Владимировича, просьба сообщить в Шосткинского отдела полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.