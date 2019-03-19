По делу в отношении зампрокурора Сумщины вызывают свидетелей

Его обвиняют в использовании заведомо подложного документа (листка нетрудоспособности) (ч.4 ст. 358 УК Украины). Следующее судебное заседание состоится 9 июля 2019, в 9 ч. 20 мин.
Информационно: уголовное производство поступило в суд 12 марта 2019 года после отмены приговора Заречного районного суда г. Сумы Сумским апелляционным судом.
Сегодня, 14 мая, в Заречном райсуде Сум должно было быть рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде личного обязательства...
Сегодня, 23 апреля, в Заречном райсуде Сум состоялось заседание по делу по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка в...
19 апреля в Заречном районном суде г. Сумы было рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения заместителю прокурора Сумской области Сергею...
Сегодня, 4 апреля, отложено подготовительное судебное заседание по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка....
Сегодня, 19 марта, отложено подготовительное судебное заседание по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка....