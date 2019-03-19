По делу в отношении зампрокурора Сумщины вызывают свидетелей Сегодня, 20 июня, в связи с необходимостью вызвать свидетелей, отложено рассмотрение дела по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка.

Его обвиняют в использовании заведомо подложного документа (листка нетрудоспособности) (ч.4 ст. 358 УК Украины). Следующее судебное заседание состоится 9 июля 2019, в 9 ч. 20 мин. Информационно: уголовное производство поступило в суд 12 марта 2019 года после отмены приговора Заречного районного суда г. Сумы Сумским апелляционным судом.