На Сумщине на сессии сельсовета умер депутат

Депутат сельского совета Александр Демьяненко после своего выступления в присутствии депутатов сельского совета умер в зале Верхнесыроватского сельского дома культуры.
Депутатский корпус, исполнительный комитет и аппарат сельского совета выражает свои искренние соболезнования родным и близким Александра Ивановича по поводу его преждевременной смерти, говорится в сообщении сельсовета.
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