На Сумщине на сессии сельсовета умер депутат Трагический случай произошел сегодня, 20 июня, в Верхнесыроватском сельском совете.

Депутат сельского совета Александр Демьяненко после своего выступления в присутствии депутатов сельского совета умер в зале Верхнесыроватского сельского дома культуры.

Депутатский корпус, исполнительный комитет и аппарат сельского совета выражает свои искренние соболезнования родным и близким Александра Ивановича по поводу его преждевременной смерти, говорится в сообщении сельсовета.