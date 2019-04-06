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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:59475

На Сумщине на сессии сельсовета умер депутат

Трагический случай произошел сегодня, 20 июня, в Верхнесыроватском сельском совете.

Депутат сельского совета Александр Демьяненко после своего выступления в присутствии депутатов сельского совета умер в зале Верхнесыроватского сельского дома культуры.

Депутатский корпус, исполнительный комитет и аппарат сельского совета выражает свои искренние соболезнования родным и близким Александра Ивановича по поводу его преждевременной смерти, говорится в сообщении сельсовета.

Политика Верхнесыроватская ОТГ Депутат Потеря Смерть Утрата
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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