На Сумщине будут судить участников наркобанды На Сумщине будут судить четырех участников преступной группы, которые организовали масштабную схему сбыта наркотиков.

Прокуратурой Сумской области утвержден и в пятницу, 21 июня, направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех участников группы, которые организовали масштабную схему сбыта наркотиков на Сумщине.

Напоминаем, что 19 января 2019 года, во время проведения совместной операции правоохранительными органами задержаны 3 человека, которые организовали разветвленную сеть наркосбытчиков и осуществляли систематический сбыт наркотиков. Сразу же по месту жительства задержанных и лиц, которым реализовывались указанные наркотические вещества, проведено 16 санкционированных обысков. Во время указанных следственных действий изъято наркотическое средство «метадон», около 1 кг каннабиса, фасовочный материал, весы, револьвер и около 20 тыс. грн. налички. Организатора масштабной схемы сбыта наркотиков удалось задержать в марте текущего года.

«Установлено, что указанные лица, согласно распределенных ролей, приобретали наркотическое средство «метадон», фасовали его в полиэтиленовые пакеты или контейнеры, а затем реализовывали наркозависимым лицам в г. Сумы и области, в частности поставляли в места лишения свободы. Все четверо задержанных - сумчане в возрасте от 28 до 34 лет, трое из которых ранее уже были на скамье подсудимых», - рассказал начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко.

Действия всех четырех участников организованной группы квалифицированы по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенных повторно, организованной группой) УК Украины. Организатор будет отвечать еще по ч. 2 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта) УК Украины. Одному из сообщников инкриминируется также ч. 1 ст. 306 (размещение средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств в банковских учреждениях) УК Украины, а другому - ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.