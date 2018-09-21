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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине каждый третий автобус ездит с нарушениями

Управлением Укртрансбезпекы в Сумской области с 5 июня по 5 июля проводится комплекс мероприятий «Автобус-2019».

Об этом во время совещания по вопросам обеспечения безопасности пассажирских перевозок сообщил начальник областного управления инфраструктуры Владимир Дудченко. Проверки направлены на контроль за обеспечением перевозчиками требований законодательства в части безопасности пассажиров во время дорожного движения.

О первых итогах работы управления в этом направлении рассказал заместитель начальника отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте Вячеслав Гетун.

«Нашими инспекторами ежедневно осуществляются рейдовые проверки, в том числе и нерегулярных перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам «Сумы-Киев» и «Сумы-Харьков», - говорил он. - Основным нарушением перевозчиков является нарушение режима труда и отдыха водителей. Также есть перевозчики, которые вообще не оформляют документы на перевозку пассажиров. Именно с этими и другими нарушениями мы и работаем и обращаем внимание на них правоохранительных органов».

По его словам, всего за 5 месяцев 2019 года управлением Укртрансбезпекы в Сумской области было проверено 2608 автобусов, выявлено 908 нарушений, составлено 837 актов, применены штрафные санкции на сумму свыше 345 000 гривен.

Перевозчики во время совещания подчеркнули, что они также недовольны явлением так называемых нерегулярных перевозок, осуществляемых в Киев и Харьков. И требуют хотя бы или перевести эти перевозки в законное русло, или добавить рычагов влияния Управлению Укртрансбезпекы, чтобы они могли преодолеть это явление. А для этого необходимо обратиться с совместным письмом в Министерство инфраструктуры Украины, сообщает сайт ОГА.

Общество Перевозчики Укртрансбезпека
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