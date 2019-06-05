В Киеве пропал еще один шосткинец (фото)

О без вести пропавшем отце в полицию сообщил сын. Молодой человек рассказал, что тот 30 мая уехал на заработки в Киев, где работал вахтенной сменой на птицеферме, и домой не вернулся. Последний раз он общался с ним по телефону в начале июня, однако сейчас его мобильный отключен. На розыск без вести пропавшего мужчины был ориентирован личный Шосткинского отдела полиции. Соответствующее ориентирования разослано во все отделы и отделения полиции Украины.
На вид разыскиваемому 45-50 лет, рост около 160-165 см, худощавого телосложения. Имеет темные волосы и светлые глаза. Особых примет не имеет.
Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому-то известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Боженова Александра Альбертовича, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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