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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40180

В Шостке сын обокрал собственных родителей

Злоумышленник - ранее судимый 27-летний местный житель, а пострадавшие - его родители, у которых он вытащил из сарая мотоблок.

В полицию с заявлением о краже обратился 55-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что неизвестный ночью, через разобранную крышу, проник в его сарая и похитила оттуда мотоблок.

Проведя ряд розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили место нахождения украденного имущества и личность самого похитителя. Им оказался... 27-летний сын заявителя, который уже имел в своем прошлом судимости. Украденную у родителей сельхозтехнику он временно прятал у своего знакомого. В дальнейшем мотоблок собирался продать, а деньги потратить на собственные нужды.

Однако, как оказалось, это не единственное его преступление. За несколько дней до кражи у родителей он обманом завладел гаджетом своего знакомого.

«Он попросил у товарища мобильный телефон послушать музыку, а когда тот отлучился на несколько минут по делам - спрятал его в карман и объяснил потом владельцу, что гаджет успел потерять, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Позже чужой мобильный сдал в ломбард, а деньги потратил на свои нужды. Полицейские изъяли вещь и вернули владельцу».

Сейчас в отношении злоумышленника открыли уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 185 (кража). За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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