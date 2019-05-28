В Сумах демонтируют нелегальные гаражи и не только В Сумах продолжают демонтировать незаконно установленные / размещенные объекты.

Комиссия по вопросам демонтажа незаконно установленных / размещенных элементов благоустройства, временных (металлических) гаражей, временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, бытового, социально-культурного или иного назначения демонтировали три незаконно установленные / размещенные объекта.

Соответствующие работы проведены 31 мая по ул. Нахимова, возле дома 30 (временное сооружение синего цвета) и по ул. Г. Кондратьева, у д. 171 (временный (металлический) гараж коричневого цвета), 14 июня - по ул. Ковпака, остановка «Областная детская больница» (временное сооружение серого цвета).

По поводу возвращения вышеуказанных объектов необходимо обратиться в управление архитектуры и градостроительства по адресу: ул. Воскресенская, 8а; телефоны: 70-01-05, 70-01-04.