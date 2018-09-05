Мэр Сум пообещал поискать деньги для повышения выплат чернобыльцам

На встрече присутствовали профильный заместитель городского головы Алена Дмитревская, представители департамента финансов, экономики и инвестиций, департамента социальной защиты населения, отдела здравоохранения, управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы».
Собравшиеся обсудили вопросы социальной защиты и медицинского обеспечения данной категории лиц, предоставление ликвидаторам жилья. Чернобыльцы выразили руководству города обеспокоенность ситуацией с перерегистрацией управлением имуществом областного совета специализированного диспансера радиационной защиты населения. Люди опасаются, что вслед за аптекой, которая работала рядом, закроется и само заведение.
Также чернобыльцы озвучили представителям городской власти предложения по решению квартирного вопроса ликвидаторов аварии на ЧАЭС и выплаты материальной помощи, которую получают из городского бюджета отдельные категории чернобыльцев. В частности, предложили увеличить до 3 тыс. грн размер материальной помощи, оказываемой из городского бюджета чернобыльцам 1 категории, и ввести выплату такой (в размере 1 тыс. грн) для 2 категории. По мнению чернобыльцев, эти средства данные категории граждан могли бы направить на приобретение необходимых для амбулаторного лечения препаратов, ведь, льготные рецепты не покрывают все потребности.
Директор департамента финансов, экономики и инвестиций Светлана Липовая объяснила, что ввести такие изменения немедленно нет финансовой возможности: из-за необоснованной перерегистрацию предприятий, учреждений и организаций областного подчинения сложилась катастрофическая ситуация с наполнением городского бюджета, из-за чего остановлено финансирование многих работ.
Вместе с тем, мэр назвал данное предложение справедливым и пообещал вместе с финансистами его проработать для учета при формировании городского бюджета на 2020 год. «Через месяц мы начинаем собирать предложения в бюджет объединенной территориальной громады на следующий год, поэтому вы вовремя обратились. Мы обязательно рассмотрим возможность повышения размера выплат отдельным категориям чернобыльцев. Те, кто ликвидировал аварию и ее последствия, заслуживают достойную социальную защиту», - сказал глава Сум.
Александр Лысенко пообещал содействие и в решении вопросов, не относящихся к компетенции городской власти. В частности обязался поставить в известность Министерство по делам ветеранов Украины варианты решения жилищного вопроса чернобыльцев.
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