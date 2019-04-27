Сумские волейболистки стали третьими среди школьниц Украины

Сумскую область представляли команды-победительницы областного этапа среди юношей и девушек старшего и среднего возрастов.
В упорной борьбе бронзовым призером соревнований среди девушек старшей возрастной группы стала команда Сумской специализированной школы № 9. В составе команды лучшим игроком соревнований признана Резникова Кристина, лучший доигровщик - Донская Дарья, а лучшим диагональным игроком стала Удовиченко Дарья.
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