В Сумах снова перекроют Ильинскую В связи с началом укладки верхнего слоя асфальтобетона, в субботу и в воскресенье проезжую часть по ул. Ильинская закроют для транспорта.

Ограничение будет действовать с 22 по 23 июня в период с 6:00 до 22:00 на участке дороги от ул. Набережная реки Стрелка до ул. Садовая.

В связи с этим, коммунальный общественный транспорт на данном отрезке ходить не будет, частный общественный, который ездит по ул. Роменская, будет ездить по ул. Первомайская, а тот, который идет на ул. Белопольское шоссе - по ул. Засумская, сообщил на своїй странице в Фейсбуке директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.