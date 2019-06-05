В Сумах снова перекроют Ильинскую

Ограничение будет действовать с 22 по 23 июня в период с 6:00 до 22:00 на участке дороги от ул. Набережная реки Стрелка до ул. Садовая.
В связи с этим, коммунальный общественный транспорт на данном отрезке ходить не будет, частный общественный, который ездит по ул. Роменская, будет ездить по ул. Первомайская, а тот, который идет на ул. Белопольское шоссе - по ул. Засумская, сообщил на своїй странице в Фейсбуке директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.
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