На Сумщине на пожаре погиб человек Во время ликвидации пожара в жилом доме пожарные обнаружили тело хозяина.

Сегодня, 21 июня, в 6:53 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Григория Гуляницкого в г. Конотоп. О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горение происходит в одной из комнат, из-за сильного задымления работать спасателям пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. При проведении разведки в комнате на полу пожарные обнаружили тело хозяина 1943 г.р. без признаков жизни.

В 7:09 возгорание локализовали, а в 7:26 - потратив на тушение около 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

В результате возгорания огнем повреждены диван, стены и потолок на площади до 50 кв. м. и вещи домашнего обихода.

Всего на месте происшествия работало 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.