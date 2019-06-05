Лента

admin
admin
Сегодня 13:58167

Деркач подал в суд на Кабмин из-за неподготовленного внедрения электронных рецептов

Народный депутат Андрей Деркач подал иск в Окружной административный суд города Киева, требуя отменить введение электронных рецептов для людей, которые живут в селах, не могут своевременно их оформить и получить лекарства.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. 

Деркач отметил, что внедрять электронные рецепты можно только после тщательной подготовки.

«Я подал иск в суд с требованием отменить электронный рецепт, пока не будет отработана система его оформления и не будут достаточно компьютеризированы все врачи, выписывающие рецепт. Пока любой человек – из Глуховского, Ямпольского или Середино-Будского района – не сможет оформить и получить лекарства без ущерба для здоровья», – отметил Деркач.

Он также заявил, что вопросы по поводу электронных рецептов часто звучат на встречах с людьми.

«Я регулярно общаюсь с людьми на Сумщине. И знаете, с каким вопросом они подходят ко мне все чаще: как получить «доступные лекарства», если нет возможности оформить электронный рецепт? Что делать, если врач заболел, а никто другой такой рецепт не оформит? Как быть, если ехать в больницу за рецептом именно сейчас нет возможности (кто когда-нибудь ездил нашими дорогами – он поймет), а выписать его за несколько дней до окончания действия предыдущего – нельзя?», – написал Деркач.

От отметил, что идея с электронными рецептами – правильная, но ее бездумная реализация только сделала жизнь людей хуже.

«По сути, идея внедрения электронного рецепта – правильная. Только гладко было на бумаге… Бездумная реализация этой идеи сделала жизнь людей только хуже, оставила жителей сел и небольших городков вообще без лекарств. В существующих условиях без тщательной предварительной подготовки их внедрять нельзя», – резюмировал Деркач.

Как известно Андрей Деркач подал иск в Европейский суд по правам человека из-за того, что в стране более двух лет нет министра здравоохранения.

Фото
Политика
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн. 12:20—50 грн. 16:25—55 грн.
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
Кино Дружба
20-25 - 70 грн.
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:4518:4020:4022:30
«За мечтой» Макс Мингелла (Великобритания, США, 2019)
«За мечтой» Макс Мингелла (Великобритания, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:3018:00
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:0019:3022:00
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:4517:1521:45
«Люди в черном: Интернэшнл» Ф. Гэри Грей (Великобритания, США, 2019)
«Люди в черном: Интернэшнл» Ф. Гэри Грей (Великобритания, США, 2019)
Кино Космос
18:20—55 грн. 20:30—55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.