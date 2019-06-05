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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:07110

На Сумщине в аварию попала междугородная маршрутка

На трассе Сумы-Киев в кювет съехала маршрутка с пассажирами.

По данным отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, сообщение о ДТП поступило в 11.36 сегодня, 21 июня. По словам вр.и.о. начальника отдела Владимира Крупецкий, на место происшествия выезжали работники полиции. Во время движения водителю стало плохо, поэтому маршрутка съехала в кювет. Во время ДТП никто не пострадал. Пассажиров забрала другая маршрутка, которая повезла их дальше на Киев. Водителю оказали помощь, пишет sumy.today.

По данным сайта СТС, маршрутка принадлежит перевозчику «VIP Rezerv».

Право Дтп ДТП с маршруткой
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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