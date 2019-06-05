На Сумщине в аварию попала междугородная маршрутка

По данным отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, сообщение о ДТП поступило в 11.36 сегодня, 21 июня. По словам вр.и.о. начальника отдела Владимира Крупецкий, на место происшествия выезжали работники полиции. Во время движения водителю стало плохо, поэтому маршрутка съехала в кювет. Во время ДТП никто не пострадал. Пассажиров забрала другая маршрутка, которая повезла их дальше на Киев. Водителю оказали помощь, пишет sumy.today.
По данным сайта СТС, маршрутка принадлежит перевозчику «VIP Rezerv».
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