На Сумщине в аварию попала междугородная маршрутка На трассе Сумы-Киев в кювет съехала маршрутка с пассажирами.

По данным отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, сообщение о ДТП поступило в 11.36 сегодня, 21 июня. По словам вр.и.о. начальника отдела Владимира Крупецкий, на место происшествия выезжали работники полиции. Во время движения водителю стало плохо, поэтому маршрутка съехала в кювет. Во время ДТП никто не пострадал. Пассажиров забрала другая маршрутка, которая повезла их дальше на Киев. Водителю оказали помощь, пишет sumy.today.

По данным сайта СТС, маршрутка принадлежит перевозчику «VIP Rezerv».