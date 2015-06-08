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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:08287

В Сумах соревновались госслужащие

20-21 июня в спортивном комплексе СумГУ состоялась спартакиада среди сборных команд государственных служащих Сумской области.

В спартакиаде принимали участие: Конотопский, Кролевецкий, Краснопольский, Белопольский, Недригайловский, Путивльский, Сумской, Ямпольский, Лебединский, Бурынский, Липоводилинский, Тростянецкий и Середина-Будский район, а также Сумская облгосадминистрация.

В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победителями стали:

III место - Зарва Наталья (Конотопский район)

II место - Придатко Оксана (Краснопольский район)

I место - Гукова Юлия (Путивльский район).

В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победителями стали:

III место - Филоненко Алексей (Белопольский район)

II место - Глущенко Алексей (Лебединский район)

I место - Лукин Руслан (Липоводолинский район).

В соревнованиях по шашкам среди женщин победителями стали:

III место - Дуля Оксана (Кролевецкий район)

II место - Шкура Лариса (Липоводолинский район)

I место - Кучеренко Оксана (Недригайловский район).

В соревнованиях по шашкам среди мужчин победителями стали:

III место - Зубахин Николай (Белопольский район)

II место - Хопляк Виктор (Конотопский район)

I место - Пилипенко Григорий (Недригайловский район)

В соревнованиях по волейболу победителями стали:

III место - Лебединский район,

II место - Сумская областная государственная администрация;

I место - Белопольский район.

В соревнованиях по шахматам среди женщин победителями стали:

III место - Мельник Любовь (Тростянецкий район)

II место - Панченко Ирина (Ямпольский район)

I место - Придатко Оксана (Краснопольский район).

В соревнованиях по шахматам среди мужчин победителями стали:

III место - Васильковский Михаил (Недригайловский район)

II место - Сиденко Иван (Белопольский район)

I место - Забавский Владимир (Тростянецкий район).

В соревнованиях по футболу победителями стали:

III место - Краснопольский район,

II место - Тростянецкий район,

I место - Сумская областная государственная администрация;

В общекомандном зачете победителями стали:

III место - Краснопольский район,

II место - Тростянецкий район,

I место - Белопольский район.

Спорт Госслужащие
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