В Сумах соревновались госслужащие

В спартакиаде принимали участие: Конотопский, Кролевецкий, Краснопольский, Белопольский, Недригайловский, Путивльский, Сумской, Ямпольский, Лебединский, Бурынский, Липоводилинский, Тростянецкий и Середина-Будский район, а также Сумская облгосадминистрация.
В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победителями стали:
III место - Зарва Наталья (Конотопский район)
II место - Придатко Оксана (Краснопольский район)
I место - Гукова Юлия (Путивльский район).
В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победителями стали:
III место - Филоненко Алексей (Белопольский район)
II место - Глущенко Алексей (Лебединский район)
I место - Лукин Руслан (Липоводолинский район).
В соревнованиях по шашкам среди женщин победителями стали:
III место - Дуля Оксана (Кролевецкий район)
II место - Шкура Лариса (Липоводолинский район)
I место - Кучеренко Оксана (Недригайловский район).
В соревнованиях по шашкам среди мужчин победителями стали:
III место - Зубахин Николай (Белопольский район)
II место - Хопляк Виктор (Конотопский район)
I место - Пилипенко Григорий (Недригайловский район)
В соревнованиях по волейболу победителями стали:
III место - Лебединский район,
II место - Сумская областная государственная администрация;
I место - Белопольский район.
В соревнованиях по шахматам среди женщин победителями стали:
III место - Мельник Любовь (Тростянецкий район)
II место - Панченко Ирина (Ямпольский район)
I место - Придатко Оксана (Краснопольский район).
В соревнованиях по шахматам среди мужчин победителями стали:
III место - Васильковский Михаил (Недригайловский район)
II место - Сиденко Иван (Белопольский район)
I место - Забавский Владимир (Тростянецкий район).
В соревнованиях по футболу победителями стали:
III место - Краснопольский район,
II место - Тростянецкий район,
I место - Сумская областная государственная администрация;
В общекомандном зачете победителями стали:
III место - Краснопольский район,
II место - Тростянецкий район,
I место - Белопольский район.
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